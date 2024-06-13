10 рецептов смузи с бананом в блендере: готовим смузи за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смузи — настоящий источник энергии и витаминов. А еще этот напиток очень прост в приготовлении. Делимся подборкой из 10 лучших рецептов смузи с бананом в блендере.

Простой смузи с бананом и молоком

Начнем с классического рецепта бананового смузи из 3 ингредиентов. Вам понадобятся:

банан — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

жидкий мед — 1 ч. л. или по вкусу.

Очистите банан и поделите на 3-4 куска. Выложите в чашу блендера, залейте молоком, добавьте мед и взбивайте до однородности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий смузи с бананом и финиками

Этот напиток отличается нежным сладким вкусом и может стать полноценным приемом пищи. Вам понадобятся:

банан — 1 шт.;

финики без косточек — 4 шт.;

питьевой йогурт без наполнителей — 250 мл;

корица молотая — ½ ч. л. или по вкусу;

веточка мяты — 1 шт.;

лед.

Измельчите банан и финики, пересыпьте в чашу блендера. Залейте йогуртом, посыпьте корицей, добавьте мяту и лед. Измельчите до однородности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный смузи с бананом и клубникой

Еще один простой рецепт идеального летнего смузи. В его состав входят:

банан — 1 шт.;

клубника — 250 г;

молоко или питьевой йогурт без наполнителей — 400 мл.

Удалите хвостики клубники. К слову, для напитка подойдет как свежая, так и замороженная клубника. Замороженные ягоды нужно будет предварительно разморозить. Банан без кожуры нарежьте крупными кусками. Сложите ингредиенты в чашу блендера, залейте йогуртом или молоком и взбейте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Десертный смузи с бананом и шоколадом

Этот напиток станет идеальным угощением для любителей сладкого. Вам понадобятся:

банан — 1 шт.;

питьевой йогурт без наполнителя — 100 мл;

молоко — ½ стакана;

овсянка — 2 ст. л.;

темный шоколад — 50 г.

Натрите шоколад на терке, смешайте с овсянкой, измельчите в чаше блендера. Залейте йогуртом и молоком, всыпьте измельченный банан и взбейте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белковый смузи с бананом и творогом

Такой напиток станет сытным, богатым белком перекусом. Возьмите:

банан — 1 шт.;

творог — 100 г;

молоко — 50 мл;

овсянка — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л. или по вкусу (необязательно).

Выложите в чашу блендера нарезанный банан, овсянку и творог, измельчите до консистенции пюре. Залейте молоком, добавьте мед (по желанию) и опять взбейте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кефирный смузи с бананом и вишней

Еще один рецепт простого фруктового смузи. В его состав входят:

банан — 1 шт.;

вишня без косточек — 100–150 г;

кефир — 1 стакан;

овсянка — 1, 5 ст. л.

Нарежьте или разломайте банан. Выложите в чашу блендера с овсянкой и вишней, залейте кефиром, взбейте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Витаминный смузи с бананом и киви

Благодаря киви этот напиток приобретает нежный кисловатый привкус. Вам понадобятся:

банан — 1 шт.;

кефир или питьевой йогурт без наполнителей — 125 мл;

киви — 2 шт.

Очистите киви и банан, нарежьте. Выложите в чашу блендера, залейте йогуртом или кефиром и взбейте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый смузи с бананом, сельдереем и морковью

Этот смузи богат витаминами и клетчаткой. Возьмите:

банан — 1 шт.;

сельдерей — 2 стебля;

петрушку — 3-4 стебля;

морковь — 1 шт.;

воду — 100 мл;

кефир — 30 мл (по желанию, можно заменить водой);

мед — 1 ч. л. (необязательно);

корицу — по вкусу.

Нашинкуйте морковку на крупной терке, нарежьте банан и сельдерей, измельчите листья петрушки. Выложите в чашу блендера, залейте водой и кефиром, приправьте медом и корицей по желанию. Взбивайте до однородности. Кстати, ранее мы поделились подборкой из 7 рецептов смузи с сельдереем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетический смузи с бананом, ягодами и семенами чиа

Благодаря большому количеству клетчатки семена чиа считаются верными помощниками в похудении. А еще они идеально дополнят смузи. Возьмите:

банан — 1 шт.;

ягоды по вкусу — 250 г;

молоко или йогурт — 250 мл;

семена чиа — 1 ч. л.

Измельчите банан, всыпьте в чашу блендера с ягодами и семенами, взбейте до состояния пюре. Залейте молоком или йогуртом и взбейте еще раз.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жиросжигающий смузи с бананом и ананасом

Ананас входит в топ жиросжигающих продуктов, так что его непременно стоит добавить в диетический смузи. Возьмите:

банан — 1 шт.;

свежий ананас — 150 г;

кокосовое молоко — 250 мл (можно заменить коровьим молоком);

лед.

Срежьте кожуру с банана и ананаса, нарежьте фрукты, измельчите в блендере. Залейте молоком, всыпьте лед и снова взбейте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цитрусовый смузи с бананом и апельсином

Любителям цитрусовых стоит попробовать этот напиток. В его состав входят:

банан — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

молоко — 250 мл.

Апельсин очистите, поделите на дольки, удалите косточки и белую пленку. Выложите в чашу блендера вместе с кусочками банана, измельчите до состояния пюре. Залейте молоком и опять взбейте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это были 10 рецептов смузи с бананом в блендере. Экспериментируйте с сочетаниями ингредиентов, чтобы сделать собственный идеальный витаминный коктейль.

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