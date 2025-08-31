США попытались пригрозить России на Совбезе ООН The Guardian: США попытались надавить санкциями на Россию на Совбезе ООН

Американская дипломатия якобы предупредила Россию о возможном введении новых ограничительных мер в случае отказа от продвижения к мирному урегулированию конфликта с Украиной, о чем стало известно из публикации британского издания The Guardian от 31 августа. Обсуждение этого вопроса проходило в рамках экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

По данным журналистов, на встрече, состоявшейся 29 августа, представитель США высказал позицию своей страны. Советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли сделал ряд заявлений, касающихся последних событий.

Он указал, что удары по военным объектам в Киеве якобы «ставят под сомнение серьезность стремления России к миру». Политик подчеркнул необходимость встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Угроза санкций прозвучала как напоминание о ранее озвученной президентом США Дональдом Трампом позиции. Согласно ей, новые ограничительные меры последуют в случае отсутствия прогресса на пути к урегулированию.

До этого стало известно, что бойцы ВС России атаковали военные объекты в Киеве, которые работают на нужды ВСУ. Около полуночи 28 августа появилась информация, что в небе Украины обнаружены 100 ударных дронов, часть из них облетела Киев и направилась в сторону Винницкой области.