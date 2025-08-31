День знаний — 2025
Появились подробности идентификации убийцы Парубия

«Страна.ua»: установить личность убийцы Парубия невозможно из-за шлема

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Установить личность киллера, ликвидировавшего бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, невозможно из-за шлема, передает издание «Страна.ua». Он полностью скрыл лицо преступника, поэтому кадры с камер видеонаблюдения оказались малоинформативными.

По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно — лицо полностью закрывал шлем, — говорится в публикации.

Отмечается, что исполнитель заранее продумал пути отхода и скрылся через слепые зоны системы наружного видеонаблюдения. В одном из таких мест он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором перемещался.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что убитый экс-чиновник просил предоставить ему государственную охрану. По его словам, с такой просьбой Парубий обратился несколько месяцев назад.

До этого соратники Парубия заявили, что его убийство может быть связано с тем, что он представлял опасность для действующей власти Украины. По их словам, экс-спикер обладал большим опытом в организации переворотов. Также отмечается, что в последние месяцы Парубий дистанцировался от партии «Европейская солидарность».

