Украинский депутат рассказал, в какой просьбе отказали убитому Парубию

Убитый бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, который причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов, просил предоставить ему государственную охрану, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховный рады Артем Дмитрук. По его словам, с такой просьбой экс-чиновник обращался пару месяцев назад.

Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали, — рассказал Дмитрук.

Ранее участница одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева заявила, что ликвидация Парубия стала сигналом о том, что все причастные к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе будут наказаны. Она сама была свидетельницей тех событий и чудом осталась в живых. По ее словам, возмездие было ожидаемым, ведь такое «никогда не прощается ни на земле, ни на небе».

До этого стало известно, что личность стрелявшего в Парубия до сих пор не установлена. По данным полиции, нападавший произвел около восьми выстрелов из короткоствольного оружия. Следствие считает, что ликвидация была тщательно подготовлена и исполнитель действовал профессионально. К расследованию привлечены сотрудники СБУ, полиции и офиса генпрокурора, при этом отдельно изучается утечка видео момента убийства в Сеть.