01 сентября 2025 в 01:19

Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали

Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы Украины задержали мужчину, предположительно, причастного к ликвидации бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия. Инцидент произошел в Хмельницкой области спустя несколько дней после убийства экс-чиновника, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующий доклад ему предоставили главы МВД Украины Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк. На данный момент продолжаются необходимые следственные действия.

Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу, — написал президент.

По данным украинских силовых структур, подозреваемый был задержан в ходе спецоперации. Убийство Парубия произошло в субботу во Львове, после чего стрелявшему удалось скрыться с места преступления.

Андрей Парубий занимал ключевые должности в руководстве Украины, включая пост секретаря СНБО и спикера Верховной рады. Он был одной из центральных фигур событий 2013–2014 года, когда занимал неформальную должность «коменданта Майдана». По утверждениям некоторых участников тех событий, Парубий мог быть причастен к ряду преступлений, включая расстрелы митингующих и правоохранителей.

Ранее украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

Андрей Парубий
задержание
Украина
Владимир Зеленский
