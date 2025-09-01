Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября

Первый день осени, 1 сентября, в народном календаре носит имя Феклы Свекольницы. Этот день наши предки считали важной вехой, от которой зависели погода на предстоящую осень и планы на урожай будущего года. Наблюдательные земледельцы веками копили мудрость, связывая явления природы и поведение живого мира с грядущими событиями. Эти приметы, передаваемые из поколения в поколение, помогали подготовиться к зиме и предугадать ее характер.

Погодные приметы на 1 сентября

Если утром стоит густой туман — осень ожидается продолжительной и дождливой.

Солнечная и теплая погода на Феклу предвещала, что бабье лето будет ясным и жарким.

Сильный ветер в этот день сулил зимой частые метели и вьюги.

Утренние заморозки на 1 сентября указывали на раннюю и суровую зиму.

Если листья на березах начали активно желтеть с верхушки — весна в будущем году придет рано.

Приметы по поведению птиц и зверей на Феклу Свекольницу

Увидеть высоко летящих журавлей — к холодам на Покров и скорой зиме. Если же птицы не спешат улетать и низко кружат, осень будет затяжной и мягкой.

Громкое карканье ворон сулило ненастную погоду в ближайшие дни.

Приметы на 1 сентября — что можно и нельзя делать на Феклу Свекольницу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если белки начинают активно делать запасы и утеплять гнезда, зима будет морозной и снежной.

Встретить мышь, роющую норку у самого дома, считалось знаком к снежной и затяжной зиме.

Если галки большими стаями сбиваются в воздухе и шумно кружат, день будет ясный и солнечный.

Чего категорически нельзя делать 1 сентября по народным поверьям

Согласно народным верованиям, в этот день строго запрещалось давать кому-либо в долг деньги или огонь из домашнего очага. Считалось, что так можно отдать из семьи благополучие и удачу на весь год. Также не следовало начинать важные дела и поездки, а если вы встретили на пути одинокую женщину, это сулило неудачу. Шумные ссоры и конфликты в этот день могли привлечь в дом бедность.

Что нужно сделать обязательно на Феклу Свекольницу

Главным обычаем дня была уборка свеклы, отсюда и прозвище Феклы — Свекольница. Хозяйки обязательно готовили блюда из этого овоща: борщ, свекольник, пекли пироги. Считалось, что это обеспечит сытость и здоровье семье на весь год. Также было принято разводить в доме огонь с помощью трения дерева о дерево, такой «новый» огонь символизировал обновление и очищение жилья перед долгой зимой. Детей, родившихся в этот день, было принято купать в воде с серебром для крепкого здоровья.

Верить или не верить в эти древние знаки — личный выбор каждого. Однако они являются неотъемлемой частью культурного наследия, демонстрируя глубокую связь человека с природой и его многовековую наблюдательность.

