День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 00:45

Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября

Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первый день осени, 1 сентября, в народном календаре носит имя Феклы Свекольницы. Этот день наши предки считали важной вехой, от которой зависели погода на предстоящую осень и планы на урожай будущего года. Наблюдательные земледельцы веками копили мудрость, связывая явления природы и поведение живого мира с грядущими событиями. Эти приметы, передаваемые из поколения в поколение, помогали подготовиться к зиме и предугадать ее характер.

Погодные приметы на 1 сентября

  • Если утром стоит густой туман — осень ожидается продолжительной и дождливой.

  • Солнечная и теплая погода на Феклу предвещала, что бабье лето будет ясным и жарким.

  • Сильный ветер в этот день сулил зимой частые метели и вьюги.

  • Утренние заморозки на 1 сентября указывали на раннюю и суровую зиму.

  • Если листья на березах начали активно желтеть с верхушки — весна в будущем году придет рано.

Приметы по поведению птиц и зверей на Феклу Свекольницу

  • Увидеть высоко летящих журавлей — к холодам на Покров и скорой зиме. Если же птицы не спешат улетать и низко кружат, осень будет затяжной и мягкой.

  • Громкое карканье ворон сулило ненастную погоду в ближайшие дни.

Приметы на 1 сентября — что можно и нельзя делать на Феклу Свекольницу Приметы на 1 сентября — что можно и нельзя делать на Феклу Свекольницу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Если белки начинают активно делать запасы и утеплять гнезда, зима будет морозной и снежной.

  • Встретить мышь, роющую норку у самого дома, считалось знаком к снежной и затяжной зиме.

  • Если галки большими стаями сбиваются в воздухе и шумно кружат, день будет ясный и солнечный.

Чего категорически нельзя делать 1 сентября по народным поверьям

Согласно народным верованиям, в этот день строго запрещалось давать кому-либо в долг деньги или огонь из домашнего очага. Считалось, что так можно отдать из семьи благополучие и удачу на весь год. Также не следовало начинать важные дела и поездки, а если вы встретили на пути одинокую женщину, это сулило неудачу. Шумные ссоры и конфликты в этот день могли привлечь в дом бедность.

Что нужно сделать обязательно на Феклу Свекольницу

Главным обычаем дня была уборка свеклы, отсюда и прозвище Феклы — Свекольница. Хозяйки обязательно готовили блюда из этого овоща: борщ, свекольник, пекли пироги. Считалось, что это обеспечит сытость и здоровье семье на весь год. Также было принято разводить в доме огонь с помощью трения дерева о дерево, такой «новый» огонь символизировал обновление и очищение жилья перед долгой зимой. Детей, родившихся в этот день, было принято купать в воде с серебром для крепкого здоровья.

Верить или не верить в эти древние знаки — личный выбор каждого. Однако они являются неотъемлемой частью культурного наследия, демонстрируя глубокую связь человека с природой и его многовековую наблюдательность.

Ранее мы поделились гороскопом на первую неделю осени для всех знаков зодиака.

народныеприметы
приметы
сентябрь
погода
осень
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний
В РФПИ пошутили про мнимую «изоляцию» России
«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото
Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали
Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа
В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг
SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром
Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября
Евросоюз намерен опустошать свой бюджет ради Киева
Волонтеры три месяца безуспешно собирают деньги на машину для ВСУ
Самолеты перестали взмывать над одним из регионов РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 сентября 2025 года
Фото смеющихся Лукашенко и Алиева оценили одним словом
Стало известно, когда европейские лидеры встретятся в Париже ради Украины
Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию в Москве
«Четкая дорожная карта»: у ЕС есть план отправки военных на Украину
США попытались пригрозить России на Совбезе ООН
«Готовьтесь к блэкауту»: в Раде предсказали украинцам тяжелую зиму
Удаленный с поля в матче РПЛ колумбийский нападающий готов покинуть лигу
Российские средства ПВО сбили 32 дрона над Крымом и Черным морем
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.