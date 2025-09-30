Яблочная пастила — полезное лакомство без сахара

Яблоки на зиму можно запасти не только в виде варенья или компотов, но и сделать пастилу. Предлагаем вам рецепт яблочной пастилы без сахара.

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

вода — при необходимости.

Для приготовления яблочной пастилы лучше брать сладкие и сочные плоды. Подойдут как крупные сорта, так и ранетки. Яблоки нужно промыть, вырезать сердцевину, очистить от кожуры и пюрировать блендером. После этого пюре выливают в кастрюлю и ставят на маленький огонь. Пюре уваривают под крышкой около трех часов, регулярно перемешивая. Если смесь пригорает, можно добавить небольшое количество воды.

После этого следует застелить противень пекарской бумагой или силиконовым ковриком и выложить на него пюре ровным слоем, не толще 0,8 см. Противень с заготовкой пастилы ставят в разогретую духовку на минимальный огонь и сушат около трех часов с открытой дверцей.

Правильно приготовленная пастила не должна быть липкой. Ее следует отделить от подложки — с силиконового коврика снять тонкой металлической лопаткой, с пергамента — перевернув заготовку и положив на бумагу влажное полотенце. Готовую яблочную пастилу без сахара нарезают полосками и скручивают рулетиками. Хранить ее следует в крафт-пакете в сухом прохладном месте.

Калорийность на 100 г: 98 ккал.

БЖУ: 1,0/0,0/18.

Время приготовления: шесть часов.

Ранее мы поделились рецептом домашнего зефира из кислых яблок.