Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 06:52

Яблочная пастила — полезное лакомство без сахара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яблоки на зиму можно запасти не только в виде варенья или компотов, но и сделать пастилу. Предлагаем вам рецепт яблочной пастилы без сахара.

Ингредиенты:

  • яблоки — 1 кг;
  • вода — при необходимости.

Для приготовления яблочной пастилы лучше брать сладкие и сочные плоды. Подойдут как крупные сорта, так и ранетки. Яблоки нужно промыть, вырезать сердцевину, очистить от кожуры и пюрировать блендером. После этого пюре выливают в кастрюлю и ставят на маленький огонь. Пюре уваривают под крышкой около трех часов, регулярно перемешивая. Если смесь пригорает, можно добавить небольшое количество воды.

После этого следует застелить противень пекарской бумагой или силиконовым ковриком и выложить на него пюре ровным слоем, не толще 0,8 см. Противень с заготовкой пастилы ставят в разогретую духовку на минимальный огонь и сушат около трех часов с открытой дверцей.

Правильно приготовленная пастила не должна быть липкой. Ее следует отделить от подложки — с силиконового коврика снять тонкой металлической лопаткой, с пергамента — перевернув заготовку и положив на бумагу влажное полотенце. Готовую яблочную пастилу без сахара нарезают полосками и скручивают рулетиками. Хранить ее следует в крафт-пакете в сухом прохладном месте.
  • Калорийность на 100 г: 98 ккал.
  • БЖУ: 1,0/0,0/18.
  • Время приготовления: шесть часов.

Ранее мы поделились рецептом домашнего зефира из кислых яблок.

десерты
кулинария
рецепты
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.