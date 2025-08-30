День знаний — 2025
30 августа 2025 в 12:34

Готовим домашний зефир из кислых яблок: очень вкусно

Домашний зефир: рецепт зефира из яблок с агар-агаром пошагово

Зефир — тающее во рту лакомство, которое идеально дополнит чаепитие. Рассказываем, как приготовить домашний зефир из яблочного пюре.

Ингредиенты

  • Кислые зеленые яблоки — 3 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Белый сахар — 270 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Агар-агар — 10 г

Готовим домашний зефир из кислых яблок: очень вкусно

Способ приготовления

Включите духовку на 180 градусов. Пока она разогревается, очистите яблоки, нарежьте четвертинками и удалите сердцевины. Запекайте полчаса. После остывания измельчите в блендере.

Выложите измельченные яблоки в сотейник. Соедините с агар-агаром, 200 г белого сахара, ванильным сахаром. Залейте смесь 100 мл горячей воды, перемешайте, вскипятите и готовьте еще три-четыре минуты.

Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Перелейте белки в отдельную емкость, взбейте с остатками сахара до плотной консистенции. Соедините, взбивая, крем и горячее пюре и взбивайте еще пять минут.

Используя кондитерский мешок, сформируйте зефирки на противне, застеленном пергаментом. Можно использовать и ложку, но тогда зефир будет менее красивым. Оставьте лакомство сохнуть минимум на 12 часов.

Домашний зефир готов! При желании посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы поделились рецептом заготовки из огурцов со сладким перцем на зиму.

Екатерина Метелева
