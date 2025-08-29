День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:10

Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму

Простой рецепт компота из сезонных фруктов Простой рецепт компота из сезонных фруктов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конец августа — идеальное время, чтобы запастись компотом на зиму. Смесь яблок, груш и слив создает неповторимый букет ароматов и вкусов, а их природная сладость позволяет использовать меньше сахара.

Возьмите спелые, но упругие фрукты: пару кисло-сладких яблок, две ароматные груши и десяток слив. Тщательно вымойте их, уберите серединку у яблок и груш и косточки у слив, нарежьте все дольками. Плотно уложите фрукты в банку так, чтобы они заняли примерно треть объема.

В кастрюле вскипятите воду с сахарным песком (советуем взять 150 граммов на трехлитровую банку) и щепоткой лимонной кислоты — она сохранит яркий цвет плодов. Залейте кипящим сиропом фрукты, прикройте банку крышкой и дайте постоять минут двадцать. Затем слейте жидкость обратно в кастрюлю, снова доведите до кипения и залейте в банку. Закатайте, поставьте вверх тормашками и укутайте одеялом, пока не остынет.

  • Совет: для пикантного аромата добавьте в банку пару листиков мяты или звездочку бадьяна.

  • Еще можно добавить в компот немножко корицы или несколько бутонов гвоздики.

Читайте также: идеальное варенье из яблок — рассказали, как сохранить красивые дольки.

компоты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
напитки
простыерецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
