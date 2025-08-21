Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Прозрачные как мед дольки сохраняют форму, но тают во рту, а сироп получается настолько густым, что его хочется есть просто так. Секрет — в особой технике варки. Попробуйте приготовить это идеальное варенье из яблок.

Возьмите 1 кг твердых кисло-сладких яблок (например, сортов симиренко или антоновка), очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте дольками толщиной 1,5 см. Сразу сбрызните соком половины лимона — это сохранит цвет. Засыпьте 1,2 кг сахара и оставьте на 6–8 часов (лучше на ночь).

Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения, сразу снимите и полностью остудите (примерно 8 часов). Повторите процесс еще два раза — всего три варки по 5 минут с полным остыванием. В последнюю варку добавьте щепотку ванилина. Горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Совет: для пикантности добавьте 2 звездочки бадьяна, когда будете варить в первый раз.

