28 августа 2025 в 10:10

Запеченные яблоки: простой, но безумно вкусный десерт!

Запеченные яблоки: простой рецепт Запеченные яблоки: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные яблоки — это классика, которая никогда не надоедает. Рецепт настолько прост, что справится даже тот, кто путает духовку с микроволновкой.

Выберите 4 крупных яблока с плотной мякотью (подойдут сорта «гренни смит» или «семеренко»). Срежьте «крышечку» сверху, аккуратно удалите серединку, оставив дно целым. Смешайте 2 ст. л. меда, горсть изюма, 1 ч. л. корицы и 3 ст. л. измельченных грецких орехов. Начините яблоки этой смесью, прикройте «крышечками».

Выложите в форму для запекания, на дно налейте 50 мл воды. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой — мякоть должна стать нежной, но не разваливаться.

  • Совет: для карамельной корочки за 5 минут до готовности снимите «крышечки», посыпьте яблоки 1 ч. л. тростникового сахара и верните в духовку.

Анастасия Фомина
А. Фомина
