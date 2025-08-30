День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 09:15

Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску

Огурцы со сладким перцем: простой рецепт Огурцы со сладким перцем: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приводим подробный рецепт приготовления маринованных огурцов со сладким перцем в литровой банке. Простая и вкусная заготовка на зиму, с которой справится даже начинающий кулинар.

На 3 банки объемом 1 л рекомендуем такие пропорции: 3 сладких перца (разных цветов для красоты), 3 дольки чеснока, 1,5 кг огурцов (лучше размером поменьше), укроп (зонтик), 5 листиков смородины или вишни, а еще 3 стручка острого перца (если любите поострее). У перца уберите семечки. Нарезать его советуем крупными полосками. Огурцы замочите в ледяной воде на 2 часа — так они будут сильнее хрустеть.

Приготовьте маринад: соедините 1,5 л питьевой воды, 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахарного песка, 100 мл уксуса 9%. Поставьте на плиту и дождитесь, пока смесь закипит. На дно стерильных банок кладите специи, потом плотно — огурцы и перец. Залейте все кипящим маринадом, прикройте крышками и стерилизуйте 15 минут. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

  • Совет: добавьте в каждую банку по 1 ч. л. зерен горчицы — они дадут легкую остринку и пикантный аромат.

Посмотрите подборку из 14 рецептов лисичек: от жареных до маринованных.

огурцы
малосольныеогурцы
рецепты
простыерецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
продукты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Волгоградом трагически погиб подросток и еще три пострадали
В России появился цифровой токен на базе пшеницы
ФАБ-3000 разнесла группу испанских наемников в зоне спецоперации
В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города
Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе
Назван самый подорожавший в мире товар
SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем
Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки
Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей
ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО
Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых
Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре
Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств
Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу
Снайпер узнал, как украинские бойцы бросили наемника погибать в одиночестве
Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве
Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.