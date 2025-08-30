Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску

Приводим подробный рецепт приготовления маринованных огурцов со сладким перцем в литровой банке. Простая и вкусная заготовка на зиму, с которой справится даже начинающий кулинар.

На 3 банки объемом 1 л рекомендуем такие пропорции: 3 сладких перца (разных цветов для красоты), 3 дольки чеснока, 1,5 кг огурцов (лучше размером поменьше), укроп (зонтик), 5 листиков смородины или вишни, а еще 3 стручка острого перца (если любите поострее). У перца уберите семечки. Нарезать его советуем крупными полосками. Огурцы замочите в ледяной воде на 2 часа — так они будут сильнее хрустеть.

Приготовьте маринад: соедините 1,5 л питьевой воды, 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахарного песка, 100 мл уксуса 9%. Поставьте на плиту и дождитесь, пока смесь закипит. На дно стерильных банок кладите специи, потом плотно — огурцы и перец. Залейте все кипящим маринадом, прикройте крышками и стерилизуйте 15 минут. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Совет: добавьте в каждую банку по 1 ч. л. зерен горчицы — они дадут легкую остринку и пикантный аромат.

