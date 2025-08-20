Как приготовить самые вкусные лисички: 14 рецептов, хитрости, советы

Лисички — одни из самых любимых грибов для многих. Их ценят за яркий цвет, плотную текстуру и приятный аромат. Но чтобы эти грибы получились по-настоящему вкусными, нужно знать несколько секретов. Мы собрали 14 рецептов — от классических жареных лисичек до изысканных супов и соусов, а также несколько полезных советов по их приготовлению.

Секреты подготовки лисичек

Перед тем как начать готовку, лисички нужно правильно подготовить. В отличие от других грибов, они не бывают червивыми, что сильно облегчает процесс.

Чистка. Лисички достаточно хрупкие. Не стоит их замачивать, лучше очистить от земли, хвои и листьев сухой щеткой или мягкой губкой. Если грибы очень грязные, можно быстро промыть их под холодной проточной водой.

Предварительная варка. Лисички не требуют обязательной варки, но если вы не уверены в их происхождении или хотите избавиться от возможной горечи, их можно отварить в подсоленной воде 15–20 минут.

Замачивание. Некоторые хозяйки замачивают лисички в молоке на несколько часов. Это делает их вкус более нежным и убирает горчинку.

Жареные лисички с луком и сметаной

Классика, которая никогда не надоест. На 500 г лисичек вам понадобится 1 луковица, 2 столовые ложки сметаны, растительное масло, соль и свежая зелень. Лисички нарежьте, обжарьте на сухой сковороде до испарения влаги. Добавьте масло и мелко нарезанный лук, жарьте до золотистого цвета. В конце добавьте сметану, посолите и тушите еще 5 минут. Посыпьте зеленью перед подачей.

Картофель с лисичками

Это блюдо — идеальный осенний ужин. Возьмите 500 г лисичек, 500 г картофеля, 1 луковицу, растительное масло, соль, перец и чеснок. Обжарьте лисички с луком. Отдельно обжарьте нарезанный картофель до золотистой корочки. Смешайте грибы и картофель, добавьте соль, перец и измельченный чеснок. Тушите под крышкой 5–7 минут.

Жюльен с лисичками

Нежный и ароматный жюльен с лисичками станет отличным дополнением к праздничному столу. Вам нужно 300 г лисичек, 1 луковица, 200 г сливок 20%, 100 г сыра, 2 столовые ложки муки, соль и мускатный орех. Обжарьте лисички с луком. Добавьте муку, перемешайте, влейте сливки, посолите и добавьте щепотку мускатного ореха. Разложите по кокотницам, посыпьте сыром и запекайте в духовке до золотистой корочки.

Суп-пюре из лисичек

Кремовый суп-пюре с тонким грибным вкусом. Для него возьмите 500 г лисичек, 200 г картофеля, 1 луковицу, 200 мл сливок 10%, сливочное масло, соль и белый перец. Обжарьте лук и лисички на сливочном масле. В кастрюле отварите картофель, добавьте обжаренные грибы и взбейте блендером. Влейте сливки, посолите, поперчите и доведите до кипения.

Маринованные лисички

Маринованные лисички — отличная закуска на зиму. На 1 кг лисичек приготовьте маринад из 1 литра воды, 2 столовых ложек соли, 3 столовых ложек сахара, 50 мл уксуса 9%, лаврового листа, перца горошком и гвоздики. Отварите лисички 15 минут. Сварите маринад, добавьте уксус. Разложите грибы по стерилизованным банкам и залейте горячим маринадом.

Лисички, замороженные на зиму

Чтобы сохранить лисички надолго, их можно заморозить. Просто очистите грибы, обжарьте на сухой сковороде до испарения влаги, затем добавьте немного масла и остудите. Разложите по пакетам и уберите в морозилку. Зимой их можно использовать для жарки, супов и соусов.

Паста с лисичками и сливками

Изысканное и быстрое блюдо. Вам понадобится 300 г пасты, 300 г лисичек, 200 мл сливок 20%, 1 зубчик чеснока, оливковое масло, соль и пармезан. Отварите пасту. Лисички обжарьте с чесноком, добавьте сливки, посолите и тушите 5 минут. Смешайте соус с готовой пастой и посыпьте пармезаном.

Гречка с лисичками

Простое, но очень вкусное и сытное блюдо. Возьмите 1 стакан гречки, 300 г лисичек, 1 луковицу, растительное масло и соль. Отварите гречку. Лисички с луком обжарьте на сковороде. Смешайте с готовой гречкой, посолите и подавайте.

Лисички с сыром фета

Необычное сочетание, которое удивит вас своим вкусом. Обжарьте 300 г лисичек с 1 луковицей. В конце добавьте раскрошенный сыр фета и свежий укроп. Тушите еще 2–3 минуты. Подавайте горячим.

Пирог с лисичками

Для начинки обжарьте 500 г лисичек с луком. Для теста возьмите 250 г муки, 125 г сливочного масла, 1 яйцо, соль и 3 столовые ложки холодной воды. Замесите тесто, раскатайте, выложите в форму. Выложите начинку. Залейте смесью из 200 мл сливок и 2 яиц. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут.

Лисички в кляре

Хрустящие и сочные лисички. Приготовьте кляр из 1 яйца, 50 г муки, 50 мл молока и соли. Обваляйте лисички в кляре и обжарьте на раскаленном растительном масле до золотистой корочки.

Салат с лисичками и руколой

Легкий и полезный салат. Обжарьте 200 г лисичек с чесноком. На тарелку выложите руколу, добавьте помидоры черри, обжаренные лисички и посыпьте тертым пармезаном. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Соус из лисичек

Этот соус идеально подойдет к мясу, пасте или картофелю. Обжарьте 300 г лисичек с луком. Влейте 300 мл сливок, добавьте соль и перец, тушите на медленном огне до загустения.

Лисички, тушенные в сметане

Нежное и ароматное блюдо, которое готовится очень просто. Обжарьте 500 г лисичек с 1 луковицей. Влейте 200 г сметаны, добавьте соль и перец. Тушите на медленном огне 15–20 минут.

