19 августа 2025 в 14:30

Готовим гедлибже! Вкуснейшая курица в сметанном соусе по-кабардински

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим гедлибже! Вкуснейшая курица в сметанном соусе по-кабардински! Мясо получается сочным, а густой сливочный соус с чесноком и специями делает его невероятно вкусным. Идеально с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом!

Ингредиенты

  • Курица (любые части) — 1 кг
  • Сметана 20% — 300 г
  • Вода — 200 мл
  • Лук — 1–2 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Соль, перец, паприка — по вкусу
  • Мука — 2 ст. л.
  • Масло для жарки

Приготовление

  1. Курицу обжариваем на разогретом масле до золотистой корочки по 5–7 минут с каждой стороны, не забывая посолить. Перекладываем в отдельную тарелку. В этой же сковороде пассеруем лук и чеснок до мягкости и аппетитного аромата. В отдельной миске смешиваем сметану, воду, специи и муку, тщательно размешивая до однородности.
  2. Вливаем соус в сковороду, прогреваем пару минут, помешивая, затем возвращаем курицу. Тушим под крышкой на медленном огне 30–40 минут, чтобы мясо пропиталось сливочным вкусом. Подаем горячим, полив соусом и посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили вкусную курицу по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам.

курица
сметана
рагу
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
