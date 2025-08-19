Готовим гедлибже! Вкуснейшая курица в сметанном соусе по-кабардински! Мясо получается сочным, а густой сливочный соус с чесноком и специями делает его невероятно вкусным. Идеально с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом!

Ингредиенты

Курица (любые части) — 1 кг

Сметана 20% — 300 г

Вода — 200 мл

Лук — 1–2 шт.

Чеснок — 3–4 зубчика

Соль, перец, паприка — по вкусу

Мука — 2 ст. л.

Масло для жарки

Приготовление

Курицу обжариваем на разогретом масле до золотистой корочки по 5–7 минут с каждой стороны, не забывая посолить. Перекладываем в отдельную тарелку. В этой же сковороде пассеруем лук и чеснок до мягкости и аппетитного аромата. В отдельной миске смешиваем сметану, воду, специи и муку, тщательно размешивая до однородности. Вливаем соус в сковороду, прогреваем пару минут, помешивая, затем возвращаем курицу. Тушим под крышкой на медленном огне 30–40 минут, чтобы мясо пропиталось сливочным вкусом. Подаем горячим, полив соусом и посыпав свежей зеленью.

