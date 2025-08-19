Готовим гедлибже! Вкуснейшая курица в сметанном соусе по-кабардински! Мясо получается сочным, а густой сливочный соус с чесноком и специями делает его невероятно вкусным. Идеально с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом!
Ингредиенты
- Курица (любые части) — 1 кг
- Сметана 20% — 300 г
- Вода — 200 мл
- Лук — 1–2 шт.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Соль, перец, паприка — по вкусу
- Мука — 2 ст. л.
- Масло для жарки
Приготовление
- Курицу обжариваем на разогретом масле до золотистой корочки по 5–7 минут с каждой стороны, не забывая посолить. Перекладываем в отдельную тарелку. В этой же сковороде пассеруем лук и чеснок до мягкости и аппетитного аромата. В отдельной миске смешиваем сметану, воду, специи и муку, тщательно размешивая до однородности.
- Вливаем соус в сковороду, прогреваем пару минут, помешивая, затем возвращаем курицу. Тушим под крышкой на медленном огне 30–40 минут, чтобы мясо пропиталось сливочным вкусом. Подаем горячим, полив соусом и посыпав свежей зеленью.
Ранее мы готовили вкусную курицу по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам.