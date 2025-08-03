Вкусная курица по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам

Курица по-венгерски — ароматное блюдо с ярким вкусом паприки! Идеально к пюре, рису и макаронам! Это сытное и ароматное блюдо сочетает нежную курицу, сочные овощи и характерный вкус венгерской паприки. Идеально подается с картофельным пюре или домашней лапшой.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Курица (бедрышки или грудка) — 800 г
- Перец болгарский — 2 шт.
- Помидоры — 4 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Мука — 1 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Прованские травы — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Зелень (петрушка/укроп) — для подачи
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Курицу нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. В глубокой сковороде растопите масло, обжарьте курицу до золотистой корочки и переложите в тарелку. В том же масле пассеруйте нарезанный лук до прозрачности, добавьте муку и паприку, быстро перемешайте.
- Положите нарезанные кубиками перец и помидоры, тушите 5 минут. Верните курицу в сковороду, добавьте измельченный чеснок, прованские травы и лавровый лист. Влейте 200 мл воды, тушите под крышкой 25 минут на медленном огне.
Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.