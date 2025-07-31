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31 июля 2025 в 10:00

Обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденный гречневый суп с курицей и помидорами — сытное удовольствие! Никто не думал, что он такой вкусный! Этот ароматный суп с насыщенным вкусом и полезной гречкой станет любимым блюдом всей семьи. Простой в приготовлении, но такой вкусный — идеальный вариант для сытного обеда!

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 500 г
  • Гречневая крупа — 1 стакан
  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Помидоры — 5 шт.
  • Лук репчатый — 2 головки
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Вода — 2 л
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку отварите до готовности в 2 литрах воды, затем выньте и нарежьте кусочками. Бульон процедите. Гречку промойте и добавьте в кипящий бульон. Варите 15 минут на среднем огне.
  2. Лук нарежьте кубиками, морковь — соломкой. Обжарьте на оливковом масле до мягкости. Картофель очистите и нарежьте соломкой, помидоры — кубиками.
  3. В бульон с гречкой добавьте обжаренные овощи, затем картофель и помидоры. Варите до готовности картофеля (около 10–15 минут). В конце добавьте нарезанную курицу, посолите и поперчите по вкусу. Дайте супу настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее мы готовили сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все.

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курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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