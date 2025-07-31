Обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный

Обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный

Обалденный гречневый суп с курицей и помидорами — сытное удовольствие! Никто не думал, что он такой вкусный! Этот ароматный суп с насыщенным вкусом и полезной гречкой станет любимым блюдом всей семьи. Простой в приготовлении, но такой вкусный — идеальный вариант для сытного обеда!

Ингредиенты

Куриная грудка — 500 г

Гречневая крупа — 1 стакан

Картофель — 4 шт.

Морковь — 3 шт.

Помидоры — 5 шт.

Лук репчатый — 2 головки

Оливковое масло — 2 ст. л.

Вода — 2 л

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку отварите до готовности в 2 литрах воды, затем выньте и нарежьте кусочками. Бульон процедите. Гречку промойте и добавьте в кипящий бульон. Варите 15 минут на среднем огне. Лук нарежьте кубиками, морковь — соломкой. Обжарьте на оливковом масле до мягкости. Картофель очистите и нарежьте соломкой, помидоры — кубиками. В бульон с гречкой добавьте обжаренные овощи, затем картофель и помидоры. Варите до готовности картофеля (около 10–15 минут). В конце добавьте нарезанную курицу, посолите и поперчите по вкусу. Дайте супу настояться 10–15 минут перед подачей.

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