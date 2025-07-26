Сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все! Нежный, сытный и простой в приготовлении суп, который станет любимым блюдом всей семьи.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Филе бедра индейки — 170 г
- Рис — 30 г
- Картофель — 130 г
- Лук — 30 г
- Морковь — 30 г
- Плавленый сыр — 90 г
- Вода — 500 мл
- Соль, перец, лавровый лист — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Бульон: нарежьте индейку кубиками, залейте кипятком и варите 20 минут на среднем огне, снимая пену, потом процедите.
- Овощи и рис: добавьте в бульон нарезанный картофель, лук и тёртую морковь. Всыпьте промытый рис, посолите, поперчите, положите лавровый лист. Варите 15 минут до мягкости картофеля.
- Сырная нотка: добавьте плавленый сыр, размешивайте до полного растворения (2-3 минуты).
Подавайте с рубленой зеленью.
Ранее мы готовили грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем.