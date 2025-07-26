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26 июля 2025 в 10:15

Сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все! Нежный, сытный и простой в приготовлении суп, который станет любимым блюдом всей семьи.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Филе бедра индейки — 170 г
  • Рис — 30 г
  • Картофель — 130 г
  • Лук — 30 г
  • Морковь — 30 г
  • Плавленый сыр — 90 г
  • Вода — 500 мл
  • Соль, перец, лавровый лист — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Бульон: нарежьте индейку кубиками, залейте кипятком и варите 20 минут на среднем огне, снимая пену, потом процедите.
  2. Овощи и рис: добавьте в бульон нарезанный картофель, лук и тёртую морковь. Всыпьте промытый рис, посолите, поперчите, положите лавровый лист. Варите 15 минут до мягкости картофеля.
  3. Сырная нотка: добавьте плавленый сыр, размешивайте до полного растворения (2-3 минуты).

Подавайте с рубленой зеленью.

Ранее мы готовили грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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