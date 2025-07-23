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23 июля 2025 в 08:00

Грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем! Этот нежный, бархатистый суп с насыщенным грибным ароматом станет любимым блюдом холодными вечерами. Сочетание обжаренных шампиньонов, сливок и плавленого сыра создаёт восхитительную кремовую текстуру, а свежий укроп добавляет яркую нотку.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 200 г
  • Морковь — 1 шт. (средняя)
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Картофель — 1-2 шт.
  • Плавленый сыр (грибной или классический) — 70–100 г
  • Сливки 10–20% (или молоко) — 100 мл
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Укроп — небольшой пучок
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель нарежьте кубиками, залейте 1 л воды, доведите до кипения и варите 7 минут. Грибы нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками, морковь натрите. Обжарьте на масле 3–4 минуты до золотистости. Добавьте зажарку в суп, варите ещё 7–10 минут до мягкости картофеля.
  2. Кремовая основа. Положите в суп плавленый сыр, влейте сливки. Помешивайте, пока сыр не растворится. Доведите до кипения и выключите. Посолите, поперчите, добавьте рубленый укроп. Дайте настояться 10 минут под крышкой.

Ранее мы готовили французский луковый суп! Классика, которая всегда в моде.

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грибы
сливки
шампиньоны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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