Грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем

Грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем

Грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем! Этот нежный, бархатистый суп с насыщенным грибным ароматом станет любимым блюдом холодными вечерами. Сочетание обжаренных шампиньонов, сливок и плавленого сыра создаёт восхитительную кремовую текстуру, а свежий укроп добавляет яркую нотку.

Ингредиенты

Шампиньоны — 200 г

Морковь — 1 шт. (средняя)

Лук репчатый — 1/2 шт.

Картофель — 1-2 шт.

Плавленый сыр (грибной или классический) — 70–100 г

Сливки 10–20% (или молоко) — 100 мл

Масло растительное — 1 ст. л.

Укроп — небольшой пучок

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель нарежьте кубиками, залейте 1 л воды, доведите до кипения и варите 7 минут. Грибы нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками, морковь натрите. Обжарьте на масле 3–4 минуты до золотистости. Добавьте зажарку в суп, варите ещё 7–10 минут до мягкости картофеля. Кремовая основа. Положите в суп плавленый сыр, влейте сливки. Помешивайте, пока сыр не растворится. Доведите до кипения и выключите. Посолите, поперчите, добавьте рубленый укроп. Дайте настояться 10 минут под крышкой.

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