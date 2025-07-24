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24 июля 2025 в 21:43

Обжариваю лисички с луком — аромат на всю кухню

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные лисички, поджаренные с луком на сковороде, — это проверенное временем блюдо, сочетающее насыщенный вкус лесных грибов и нежную сладость обжаренного лука. Несмотря на простоту, процесс требует аккуратности: важно правильно обработать ингредиенты и соблюсти соотношение продуктов.

Для приготовления потребуются около 500 г свежих лисичек, две луковицы среднего размера, две столовые ложки растительного масла, а также соль и немного черного перца. Грибы необходимо тщательно вымыть, при необходимости — нарезать крупные, после чего отварить в слегка подсоленной воде примерно 10 минут. Лук нарезается полукольцами и обжаривается на сковороде до мягкости. Затем к нему добавляются отваренные грибы, и смесь готовится на среднем огне около 20 минут, пока жидкость полностью не испарится, а грибы не подрумянятся. В конце процесса блюдо приправляется солью и перцем.

Такая грибная поджарка отлично сочетается с гарнирами, используется как начинка для выпечки или подается как самостоятельное блюдо. Простая технология и доступные продукты делают этот рецепт лисичек с луком на сковороде особенно популярным в сезон сбора грибов, а яркий лесной аромат не оставляет равнодушными даже гурманов.

лисички
грибы
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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