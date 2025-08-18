Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Почему шефы обожают жареные лисички с луком? Простой рецепт внутри!

Жареные лисички с луком на сковороде, пошаговый рецепт с фото

Начните с тщательной очистки 500 г свежих лисичек: аккуратно удалите лесной сор щеточкой или ножом, избегая замачивания, лишь быстро ополосните при необходимости и промокните досуха. Нарежьте крупные экземпляры. Мелко нашинкуйте одну крупную луковицу. Разогрейте 2 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. сливочного в сковороде с толстым дном на среднем огне. Выложите лук и жарьте, помешивая, 5–7 минут до мягкости и легкого золочения. Увеличьте огонь до средне-сильного, добавьте подготовленные лисички. Интенсивно обжаривайте 10–15 минут, давая грибам подрумяниться и выпустить сок, который должен почти полностью выпариться. В конце приготовления, когда грибы станут золотистыми и упругими, а лук карамелизируется, приправьте по вкусу солью и свежемолотым черным перцем. Можно добавить щепотку сушеного тимьяна или рубленую петрушку. Немедленно подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир, наслаждаясь чистым, насыщенным вкусом. Аромат бесподобен!

рецепты
грибы
лисички
лук
жареная пища
Оксана Головина
О. Головина
