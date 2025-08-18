Почему шефы обожают жареные лисички с луком? Простой рецепт внутри!

Начните с тщательной очистки 500 г свежих лисичек: аккуратно удалите лесной сор щеточкой или ножом, избегая замачивания, лишь быстро ополосните при необходимости и промокните досуха. Нарежьте крупные экземпляры. Мелко нашинкуйте одну крупную луковицу. Разогрейте 2 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. сливочного в сковороде с толстым дном на среднем огне. Выложите лук и жарьте, помешивая, 5–7 минут до мягкости и легкого золочения. Увеличьте огонь до средне-сильного, добавьте подготовленные лисички. Интенсивно обжаривайте 10–15 минут, давая грибам подрумяниться и выпустить сок, который должен почти полностью выпариться. В конце приготовления, когда грибы станут золотистыми и упругими, а лук карамелизируется, приправьте по вкусу солью и свежемолотым черным перцем. Можно добавить щепотку сушеного тимьяна или рубленую петрушку. Немедленно подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир, наслаждаясь чистым, насыщенным вкусом. Аромат бесподобен!

