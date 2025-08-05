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05 августа 2025 в 20:00

Лучшая кабачковая икра дома: тает во рту, а не в банке!

Лучшая кабачковая икра дома: тает во рту, а не в банке! Лучшая кабачковая икра дома: тает во рту, а не в банке! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите 1,5 кг молодых кабачков (очищенных от кожицы и семян), 2 крупные моркови, 1 большую красную луковицу, 1 мясистый красный перец, 3 спелых помидора (ошпаренных и очищенных), 4 зубчика чеснока, полстакана очищенных грецких орехов, большой пучок свежего зеленого базилика, 100 мл оливкового масла, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. яблочного уксуса, морскую соль по вкусу, 1 ч. л. сладкой паприки, щепотку кайенского перца (опционально).

Кабачки, морковь, лук и перец нарежьте мелким кубиком. Помидоры измельчите. Чеснок тонко нашинкуйте. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до аромата, затем грубо порубите. В глубоком сотейнике разогрейте большую часть оливкового масла. Обжарьте лук до золотистого оттенка. Добавьте морковь и перец, жарьте 7 минут. Всыпьте кабачки, тушите под крышкой на среднем огне 30 минут, помешивая. Добавьте помидоры, томатную пасту, чеснок, паприку, кайенский перец и соль. Тушите без крышки 15 минут до загустения. Снимите с огня. Влейте оставшееся оливковое масло, уксус, добавьте 3/4 орехов и крупно нарезанный базилик. Аккуратно, но тщательно перемешайте. Пробейте массу погружным блендером до желаемой консистенции. Попробуйте, отрегулируйте соль и кислоту уксусом. Переложите в миску, посыпьте оставшимися орехами и листиками базилика. Подавайте теплой или охлажденной. Для более гладкой текстуры орехи можно смолоть в пасту. Попробуйте заменить грецкие орехи на кедровые!

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икра
кабачки
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
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