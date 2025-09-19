Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 12:13

Простой и невероятно вкусный рецепт лисичек в сметане

Простой и невероятно вкусный рецепт лисичек в сметане

Тщательно переберите и промойте 500 г свежих лисичек, крупные грибы можно разрезать пополам. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла и обжарьте на нем до золотистости мелко нарезанную луковицу. Добавьте грибы и обжаривайте на среднем огне 10–12 минут, пока не испарится лишняя влага. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте 200 мл густой сметаны, добавьте щепотку молотого мускатного ореха и один измельченный зубчик чеснока. Тщательно все перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне еще 5–7 минут. Перед подачей обильно посыпьте свежим укропом.

Ранее мы писали о том, Что приготовить из сливы на зиму? 6 проверенных рецептов!

