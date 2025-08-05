Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 21:01

Малосольные помидоры быстрого приготовления: промаринуются за сутки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные помидоры — это пикантная хрустящая закуска с ярким вкусом, где сочная мякоть сочетается с пряным ароматом чеснока и зелени. По этому рецепту быстрого приготовления помидорчики промаринуются за сутки.

Для приготовления возьмите 1 кг плотных помидоров черри или сливовидных, сделайте несколько проколов зубочисткой. В стерильную банку уложите слоями помидоры, 4--5 разрезанных зубчиков чеснока, зонтики укропа и листья смородины. Приготовьте рассол: в 1 л кипяченой воды растворите 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и добавьте 1 ч. л. черного перца горошком. Остудите до комнатной температуры, залейте помидоры, добавьте 1 ст. л. уксуса 9% на банку.

Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник. Уже через сутки помидоры приобретут идеальный вкус — упругая кожица, солоноватая мякоть с легкой кислинкой и пряный аромат. Подавайте с картошкой или как самостоятельную закуску — это блюдо станет хитом любого застолья!

Ранее стало известно, как приготовить малосольные огурцы «Ароматные» без уксуса.

помидоры
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.