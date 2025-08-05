Малосольные помидоры быстрого приготовления: промаринуются за сутки

Малосольные помидоры — это пикантная хрустящая закуска с ярким вкусом, где сочная мякоть сочетается с пряным ароматом чеснока и зелени. По этому рецепту быстрого приготовления помидорчики промаринуются за сутки.

Для приготовления возьмите 1 кг плотных помидоров черри или сливовидных, сделайте несколько проколов зубочисткой. В стерильную банку уложите слоями помидоры, 4--5 разрезанных зубчиков чеснока, зонтики укропа и листья смородины. Приготовьте рассол: в 1 л кипяченой воды растворите 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и добавьте 1 ч. л. черного перца горошком. Остудите до комнатной температуры, залейте помидоры, добавьте 1 ст. л. уксуса 9% на банку.

Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник. Уже через сутки помидоры приобретут идеальный вкус — упругая кожица, солоноватая мякоть с легкой кислинкой и пряный аромат. Подавайте с картошкой или как самостоятельную закуску — это блюдо станет хитом любого застолья!

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