Без уксуса! Малосольные огурцы «Ароматные» в пряном рассоле

Малосольные огурцы «Ароматные» — это хрустящая закуска с насыщенным вкусом чеснока, укропа и специй, где соль мягко подчеркивает свежесть огурцов. Готовится она без уксуса в пряном рассоле!

Для приготовления возьмите 1 кг мелких огурцов, промойте и обрежьте кончики. В банку уложите огурцы, добавив 5 зубчиков чеснока, пучок укропа с зонтиками, 5 листьев смородины, 1 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара. Залейте холодной кипяченой водой, чтобы она полностью покрыла огурцы, добавьте 1 ч. л. черного перца горошком. Оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, затем уберите в холодильник.

Уже через сутки огурцы приобретут насыщенный аромат и идеальную степень солености — подавайте их с отварным картофелем или как закуску к шашлыку!

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