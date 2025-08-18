Вся семья распробовала этот суп! А готовится просто из сезонных овощей

Вся семья распробовала этот суп! А готовится просто из сезонных овощей! Этот кремовый суп-пюре поразит вас своей бархатистой текстурой и насыщенным овощным вкусом. Идеальное сочетание сезонных овощей с тонкими нотками белого перца и свежей зелени создает неповторимый гармоничный вкус. А хрустящие гренки с кайенским перцем добавят пикантности!

Ингредиенты

Сельдерей (стебель) — 1 шт.

Цукини — 2 шт.

Картофель — 3 шт.

Корень петрушки — 1 шт.

Лук-порей — 1 шт.

Лук репчатый белый — 2 шт.

Петрушка — 1 пучок

Листья сельдерея — 1 пучок

Соль — по вкусу

Перец белый — по вкусу

Масло оливковое — 3 ст. л.

Для украшения

Шампиньоны — 3 шт.

Хлеб белый — 2 ломтика

Перец кайенский — щепотка

На разогретом оливковом масле обжариваем нарезанный белый лук до прозрачности. Добавляем тонко нарезанный лук-порей и пассеруем еще 2–3 минуты. Кладем кубики картофеля, цукини и сельдерея, заливаем водой так, чтобы она покрывала овощи. Варим под крышкой до мягкости всех овощей. Пока суп варится, готовим гренки: хлеб сбрызгиваем маслом, посыпаем кайенским перцем и тимьяном, запекаем при 180 °C до золотистой корочки. Шампиньоны нарезаем пластинами и обжариваем на масле. Готовые овощи измельчаем погружным блендером до состояния нежного пюре, приправляем солью и белым перцем. Подаем суп, украсив грибами, зеленью и хрустящими гренками.

