18 августа 2025 в 17:00

Вся семья распробовала этот суп! А готовится просто из сезонных овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вся семья распробовала этот суп! А готовится просто из сезонных овощей! Этот кремовый суп-пюре поразит вас своей бархатистой текстурой и насыщенным овощным вкусом. Идеальное сочетание сезонных овощей с тонкими нотками белого перца и свежей зелени создает неповторимый гармоничный вкус. А хрустящие гренки с кайенским перцем добавят пикантности!

Ингредиенты

  • Сельдерей (стебель) — 1 шт.
  • Цукини — 2 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Лук-порей — 1 шт.
  • Лук репчатый белый — 2 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Листья сельдерея — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец белый — по вкусу
  • Масло оливковое — 3 ст. л.

Для украшения

  • Шампиньоны — 3 шт.
  • Хлеб белый — 2 ломтика
  • Перец кайенский — щепотка
  1. На разогретом оливковом масле обжариваем нарезанный белый лук до прозрачности. Добавляем тонко нарезанный лук-порей и пассеруем еще 2–3 минуты. Кладем кубики картофеля, цукини и сельдерея, заливаем водой так, чтобы она покрывала овощи. Варим под крышкой до мягкости всех овощей.
  2. Пока суп варится, готовим гренки: хлеб сбрызгиваем маслом, посыпаем кайенским перцем и тимьяном, запекаем при 180 °C до золотистой корочки. Шампиньоны нарезаем пластинами и обжариваем на масле. Готовые овощи измельчаем погружным блендером до состояния нежного пюре, приправляем солью и белым перцем. Подаем суп, украсив грибами, зеленью и хрустящими гренками.

супы
овощи
сельдерей
простой рецепт
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
