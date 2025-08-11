Сырный суп с креветками — вкуснятина за 30 минут! Всего 4 ингредиента! Этот кремовый суп с насыщенным сырным вкусом и нежными креветками станет любимым первым блюдом в вашем меню. Простой в приготовлении, но такой ароматный и аппетитный!
Ингредиенты
- Плавленый сыр — 400 г
- Картофель — 200 г
- Морковь — 100 г
- Креветки очищенные — 200 г
- Масло растительное — 40 мл
- Сушеный укроп — 30 г
- Сушеная петрушка — 30 г
- Морская соль — по вкусу
Приготовление
- В кастрюле вскипятите 1,5–2 л воды (для более густого супа берите меньше воды). Постепенно растворяйте в кипящей воде плавленый сыр, постоянно помешивая. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте в кипящий сырный бульон. Варите 10–15 минут до мягкости картофеля.
- Морковь натрите на мелкой терке и обжарьте на растительном масле 3–4 минуты до мягкости. Добавьте морковь в суп вместе с креветками, сушеными травами и солью по вкусу. Доведите до кипения и проварите 3 минуты.
- Дайте супу настояться под крышкой 20–30 минут перед подачей — это сделает его вкус более насыщенным.
Подача: разливайте по тарелкам, украшая свежей зеленью. По желанию можно добавить сухарики или тертый твердый сыр.
