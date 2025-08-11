Сырный суп с креветками — вкуснятина за 30 минут! Всего 4 ингредиента

Сырный суп с креветками — вкуснятина за 30 минут! Всего 4 ингредиента! Этот кремовый суп с насыщенным сырным вкусом и нежными креветками станет любимым первым блюдом в вашем меню. Простой в приготовлении, но такой ароматный и аппетитный!

Ингредиенты

Плавленый сыр — 400 г

Картофель — 200 г

Морковь — 100 г

Креветки очищенные — 200 г

Масло растительное — 40 мл

Сушеный укроп — 30 г

Сушеная петрушка — 30 г

Морская соль — по вкусу

Приготовление

В кастрюле вскипятите 1,5–2 л воды (для более густого супа берите меньше воды). Постепенно растворяйте в кипящей воде плавленый сыр, постоянно помешивая. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте в кипящий сырный бульон. Варите 10–15 минут до мягкости картофеля. Морковь натрите на мелкой терке и обжарьте на растительном масле 3–4 минуты до мягкости. Добавьте морковь в суп вместе с креветками, сушеными травами и солью по вкусу. Доведите до кипения и проварите 3 минуты. Дайте супу настояться под крышкой 20–30 минут перед подачей — это сделает его вкус более насыщенным.

Подача: разливайте по тарелкам, украшая свежей зеленью. По желанию можно добавить сухарики или тертый твердый сыр.

