11 августа 2025 в 11:00

Сырный суп с креветками — вкуснятина за 30 минут! Всего 4 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный суп с креветками — вкуснятина за 30 минут! Всего 4 ингредиента! Этот кремовый суп с насыщенным сырным вкусом и нежными креветками станет любимым первым блюдом в вашем меню. Простой в приготовлении, но такой ароматный и аппетитный!

Ингредиенты

  • Плавленый сыр — 400 г
  • Картофель — 200 г
  • Морковь — 100 г
  • Креветки очищенные — 200 г
  • Масло растительное — 40 мл
  • Сушеный укроп — 30 г
  • Сушеная петрушка — 30 г
  • Морская соль — по вкусу

Приготовление

  1. В кастрюле вскипятите 1,5–2 л воды (для более густого супа берите меньше воды). Постепенно растворяйте в кипящей воде плавленый сыр, постоянно помешивая. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте в кипящий сырный бульон. Варите 10–15 минут до мягкости картофеля.
  2. Морковь натрите на мелкой терке и обжарьте на растительном масле 3–4 минуты до мягкости. Добавьте морковь в суп вместе с креветками, сушеными травами и солью по вкусу. Доведите до кипения и проварите 3 минуты.
  3. Дайте супу настояться под крышкой 20–30 минут перед подачей — это сделает его вкус более насыщенным.

Подача: разливайте по тарелкам, украшая свежей зеленью. По желанию можно добавить сухарики или тертый твердый сыр.

Ранее мы готовили сливочный суп с охотничьими колбасками! Простой и варится в одной кастрюле.

супы
сыры
креветки
картошка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
