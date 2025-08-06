Сливочный суп с охотничьими колбасками! Простой и варится в одной кастрюле

Сливочный суп с охотничьими колбасками! Простой и варится в одной кастрюле

Сливочный суп с охотничьими колбасками! Простой и варится в одной кастрюле! Ароматный, насыщенный и невероятно вкусный суп с нежной сливочной основой и пикантными охотничьими колбасками. Идеальное блюдо для сытного обеда, которое согреет в холодный день и порадует всю семью!

Ингредиенты (на кастрюлю 2,5 л)

Вода — 1,5 л

Картофель — 300 г

Охотничьи колбаски — 200 г

Лук репчатый — 130 г

Морковь — 100 г

Сливочный сыр — 2 ст. л. с горкой

Сухой укроп — 1/2 ч. л.

Сухой зеленый лук — 1/2 ч. л.

Сухая кинза — 1/2 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Свежий укроп — для подачи

Приготовление

Подготовьте овощи: картофель очистите и нарежьте кубиками, лук мелко порубите, морковь натрите на крупной терке. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками или кусочками. Обжарьте колбаски в кастрюле. Пассеруйте овощи в той же кастрюле (можно добавить немного масла) — обжарьте лук и морковь до мягкости. Туда же налейте горячую воду, добавьте картофель и варите до готовности картофеля. Затем добавьте сливочный сыр и все сухие специи.

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