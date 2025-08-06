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06 августа 2025 в 08:30

Сливочный суп с охотничьими колбасками! Простой и варится в одной кастрюле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочный суп с охотничьими колбасками! Простой и варится в одной кастрюле! Ароматный, насыщенный и невероятно вкусный суп с нежной сливочной основой и пикантными охотничьими колбасками. Идеальное блюдо для сытного обеда, которое согреет в холодный день и порадует всю семью!

Ингредиенты (на кастрюлю 2,5 л)

  • Вода — 1,5 л
  • Картофель — 300 г
  • Охотничьи колбаски — 200 г
  • Лук репчатый — 130 г
  • Морковь — 100 г
  • Сливочный сыр — 2 ст. л. с горкой
  • Сухой укроп — 1/2 ч. л.
  • Сухой зеленый лук — 1/2 ч. л.
  • Сухая кинза — 1/2 ч. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Свежий укроп — для подачи

Приготовление

  1. Подготовьте овощи: картофель очистите и нарежьте кубиками, лук мелко порубите, морковь натрите на крупной терке. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками или кусочками.
  2. Обжарьте колбаски в кастрюле. Пассеруйте овощи в той же кастрюле (можно добавить немного масла) — обжарьте лук и морковь до мягкости.
  3. Туда же налейте горячую воду, добавьте картофель и варите до готовности картофеля. Затем добавьте сливочный сыр и все сухие специи.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

картошка
колбасы
супы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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