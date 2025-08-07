Кабачки фри в духовке с пармезаном! Хрустящие палочки за 15 минут

Кабачки фри в духовке с пармезаном! Хрустящие кабачковые палочки с ароматными специями и золотистой сырной корочкой — легкая и вкусная альтернатива картофелю фри. Идеально как гарнир или самостоятельная закуска!

Ингредиенты

Кабачки — 450 г (молодые)

Пармезан — 30 г (тёртый)

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Оливковое масло — 15 мл

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Паприка копчёная — 1/2 ч. л.

Зёрна горчицы — 1/2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарезаем длинными палочками толщиной 1 см. В миске смешиваем оливковое масло, паприку, горчицу, чеснок, соль и перец. Кабачки обваливаем в крахмале, затем выкладываем на противень с пергаментом и смазываем масляной смесью. Отправляем в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут. Достаем, посыпаем пармезаном и запекаем еще 5–7 минут до хрустящей корочки.

Подаем сразу с чесночным соусом или сметаной. Украшаем свежей зеленью.

