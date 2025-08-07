Кабачки фри в духовке с пармезаном! Хрустящие палочки за 15 минут

Кабачки фри в духовке с пармезаном! Хрустящие кабачковые палочки с ароматными специями и золотистой сырной корочкой — легкая и вкусная альтернатива картофелю фри. Идеально как гарнир или самостоятельная закуска!
Ингредиенты
- Кабачки — 450 г (молодые)
- Пармезан — 30 г (тёртый)
- Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 15 мл
- Чеснок сушёный — 1 ч. л.
- Паприка копчёная — 1/2 ч. л.
- Зёрна горчицы — 1/2 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Кабачки нарезаем длинными палочками толщиной 1 см. В миске смешиваем оливковое масло, паприку, горчицу, чеснок, соль и перец. Кабачки обваливаем в крахмале, затем выкладываем на противень с пергаментом и смазываем масляной смесью.
- Отправляем в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут. Достаем, посыпаем пармезаном и запекаем еще 5–7 минут до хрустящей корочки.
Подаем сразу с чесночным соусом или сметаной. Украшаем свежей зеленью.
Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.