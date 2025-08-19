Нежный жюльен с кабачками и баклажанами под сырной шапкой! Вкусно и просто

Овощной жюльен с кабачками и баклажанами под сырной шапкой. Этот нежный жюльен — роскошный способ превратить простые овощи в изысканное блюдо. Кабачки и баклажаны, томленные в сливках с луком и зеленью, а затем запеченные под золотистой сырной корочкой, — настоящее объедение! Идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Вам понадобится: 1 средний баклажан, 1 молодой кабачок, 1 крупная луковица, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, пучок смеси зелени (петрушка, укроп, базилик), 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха.

Приготовление: баклажан и кабачок нарежьте тонкой соломкой, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Лук нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте овощи, готовьте на среднем огне 7–10 минут, помешивая. Влейте сливки, добавьте рубленую зелень (оставьте немного для подачи), мускатный орех, соль и перец. Тушите под крышкой 5 минут.

Переложите смесь в кокотницы или порционные горшочки. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, украсив оставшейся зеленью.

