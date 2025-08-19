Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:54

Нежный жюльен с кабачками и баклажанами под сырной шапкой! Вкусно и просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Овощной жюльен с кабачками и баклажанами под сырной шапкой. Этот нежный жюльен — роскошный способ превратить простые овощи в изысканное блюдо. Кабачки и баклажаны, томленные в сливках с луком и зеленью, а затем запеченные под золотистой сырной корочкой, — настоящее объедение! Идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Вам понадобится: 1 средний баклажан, 1 молодой кабачок, 1 крупная луковица, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, пучок смеси зелени (петрушка, укроп, базилик), 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха.

Приготовление: баклажан и кабачок нарежьте тонкой соломкой, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Лук нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте овощи, готовьте на среднем огне 7–10 минут, помешивая. Влейте сливки, добавьте рубленую зелень (оставьте немного для подачи), мускатный орех, соль и перец. Тушите под крышкой 5 минут.

Переложите смесь в кокотницы или порционные горшочки. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, украсив оставшейся зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
баклажаны
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.