Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 17:34

Шарлотку теперь готовлю только так — получается нежной и сочной с первого раза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта творожная шарлотка — идеальный способ преобразить классический рецепт. Нежная творожная основа делает пирог невероятно влажным и мягким, а яблоки добавляют приятную кислинку. Десерт остается свежим несколько дней и никогда не бывает сухим благодаря особой структуре теста.

Готовлю я так: пять яиц взбиваю с 250 граммами сахара до пышной светлой массы. Добавляю 200 граммов растопленного охлажденного сливочного масла и 350 граммов творога. Просеиваю 400 граммов муки с 10 граммами разрыхлителя и аккуратно вмешиваю в тесто — оно получается густым, как сметана. Выливаю тесто в форму диаметром 28–30 см, сверху выкладываю нарезанные дольками яблоки. Выпекаю при 180 °C 40–50 минут до золотистой корочки. Даю пирогу полностью остыть в форме — тогда он не осядет и сохранит свою нежную текстуру.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Грузинская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Маринованный перец быстрого приготовления
Общество
Грузинская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Маринованный перец быстрого приготовления
Оливье больше не делаю. Нашла рецепт лучше — сочный и вкусный салат «Крабовая слойка». 4 ингредиента, а такая вкуснота
Общество
Оливье больше не делаю. Нашла рецепт лучше — сочный и вкусный салат «Крабовая слойка». 4 ингредиента, а такая вкуснота
Тыквенный сок в банках на зиму. Очень простой и вкусный рецепт — без соковыжималки и возни
Общество
Тыквенный сок в банках на зиму. Очень простой и вкусный рецепт — без соковыжималки и возни
Сытный салат без майонеза: мясо и хрустящие овощи под нереальной чесночной заправкой — делюсь топ-рецептом
Общество
Сытный салат без майонеза: мясо и хрустящие овощи под нереальной чесночной заправкой — делюсь топ-рецептом
Кофейная панакота с ряженкой: нежный десерт за 15 минут — идеально, когда гости на пороге
Общество
Кофейная панакота с ряженкой: нежный десерт за 15 минут — идеально, когда гости на пороге
еда
рецепты
десерты
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Ворониных» похвасталась завидной способностью
В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ вновь атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
В российской школе учитель умер прямо на уроке
Легойда назвал главную опору церковной дипломатии
Россиянка открыла кошачий «паспортный стол» для продажи породистых питомцев
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.