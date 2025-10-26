Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 12:30

Тыквенный сок в банках на зиму. Очень простой и вкусный рецепт — без соковыжималки и возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном бушует метель, а до свежих летних витаминов еще далеко, баночка ароматного тыквенного сока станет настоящим спасением. Этот солнечный напиток не только напомнит о теплых осенних днях, но и подарит организму целый кладезь полезных веществ: витамины А, С, Е, калий и клетчатку. В отличие от магазинных аналогов, домашний сок не содержит консервантов и регуляторов вкуса, только натуральную сладость тыквы и цитрусовые нотки. Его можно пить охлажденным как освежающий напиток, подогревать с медом для уютных вечеров или использовать как основу для смузи и коктейлей.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг тыквы, 1 лимон, 1 апельсин, 150–200 г сахара (по вкусу), 2–3 л воды. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Залейте водой и варите до мягкости около 20–25 минут. Слейте часть воды (примерно 1/3), оставив жидкость для нужной консистенции. Пюрируйте тыкву блендером. Добавьте сок лимона и апельсина, сахар. Доведите до кипения, но не кипятите. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки на крышки, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в темном прохладном месте. Для пикантности можно добавить щепотку корицы или имбиря.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

