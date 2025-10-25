Рецепт для тех, кто не умеет квасить: капуста получится с первого раза и не заплесневеет

Это рецепт капусты для тех, кто не умеет квасить — капуста получится с первого раза, будет хрустеть, не заплесневеет и не испортится до самой весны!

Вам понадобится: 3 кг капусты, 3 моркови, 3 ст. л. соли (без йода!), 1 ст. л. сахара. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Смешайте овощи с солью и сахаром, тщательно помните руками до появления сока. Плотно уложите в эмалированную или стеклянную емкость, прижмите грузом. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня, ежедневно протыкая деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газы.

Главный секрет долгого хранения — правильная температура закваски (20–22 °C) и полное удаление газов. Готовая капуста имеет яркий кисло-соленый вкус с освежающей хрустящей текстурой и тонким ароматом брожения. Храните ее в прохладном месте под рассолом, и она сохранит все витамины и хрусткость до шести месяцев!

