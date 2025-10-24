Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам

Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам. Тот самый капустный салат, который всегда хочется добавить к обеду в столовой, можно легко приготовить дома! Секрет невероятного вкуса — в суперской заправке, которая делает салат сочным, пикантным и совсем некалорийным. Всего 35 ккал на порцию, а аромат и текстура — как в любимом кафе.

Для идеального салата возьмите 500 г нашинкованной капусты, одну морковь, одну красную луковицу и 15 г свежего укропа. Заправка создаёт весь вкус: 1/2 стакана натурального йогурта, 2 ст. л. горчицы с зернами, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. воды, 2 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу. Капусту и морковь смешивают с заправкой, добавляют лук и укроп, тщательно перемешивают. Именно равномерное покрытие овощей пикантной йогуртовой смесью даёт тот самый фирменный вкус, который делают салат настоящим хитом любого стола. Легко, быстро и очень вкусно!

