Экс-сотрудника мобильного оператора арестовали за продажу данных абонентов В Хабаровском крае мужчину арестовали за продажу личных данных 22 человек

Киберполиция Санкт-Петербурга задержала жителя Хабаровского края, подозреваемого в незаконной продаже личных данных владельцев абонентских номеров, сообщает ГУ МВД. Правоохранители задержали 29-летнего мужчину в ходе его служебной командировки в родной регион.

По данным ведомства, в 2023 году задержанный работал специалистом в офисе продаж одного из крупных операторов мобильной связи в Новом Девяткино. Пользуясь служебным положением, мужчина регулярно выполнял «заказы» на персональные данные абонентов, которые получал от анонимных лиц в чате одного из мессенджеров. За каждый такой «заказ» он получал на свой электронный кошелек от 2 до 5 тыс. рублей.

На данный момент уже выявлено 22 случая неправомерной передачи персональных данных. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители занимаются установлением его соучастников.

