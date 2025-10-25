Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:16

Экс-сотрудника мобильного оператора арестовали за продажу данных абонентов

В Хабаровском крае мужчину арестовали за продажу личных данных 22 человек

Фото: t.me/spb_police78

Киберполиция Санкт-Петербурга задержала жителя Хабаровского края, подозреваемого в незаконной продаже личных данных владельцев абонентских номеров, сообщает ГУ МВД. Правоохранители задержали 29-летнего мужчину в ходе его служебной командировки в родной регион.

По данным ведомства, в 2023 году задержанный работал специалистом в офисе продаж одного из крупных операторов мобильной связи в Новом Девяткино. Пользуясь служебным положением, мужчина регулярно выполнял «заказы» на персональные данные абонентов, которые получал от анонимных лиц в чате одного из мессенджеров. За каждый такой «заказ» он получал на свой электронный кошелек от 2 до 5 тыс. рублей.

На данный момент уже выявлено 22 случая неправомерной передачи персональных данных. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители занимаются установлением его соучастников.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники обманули участника спецоперации, похитив у него 15,8 млн рублей. В сентябре 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, которая представилась деканом его университета. Она попросила срочно зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставила ему ссылку. После этого его аккаунт взломали.

личные данные
сотовые операторы
полиция
Санкт-Петербург
Хабаровский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.