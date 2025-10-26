Вкуснее и проще аджики! Соус лазджан из болгарского перца — вкусно к мясу и на хлебушек

Если вы любите яркие, ароматные соусы, но классическая аджика кажется вам слишком острой, лазджан станет приятным открытием. Этот грузинский соус на основе болгарского перца обладает насыщенным вкусом с легкой кислинкой и тонкими нотками чеснока и зелени. Он идеально подходит к мясу — будь то шашлык, стейк или котлеты, а также прекрасно сочетается с простым хлебом, превращая его в изысканную закуску. Лазджан не обжигает, а согревает мягкой пряностью, раскрываясь постепенно. Его можно использовать как маринад, дополнение к основным блюдам или как самостоятельную закуску. Этот соус легко приготовить в домашних условиях, и он станет вашим секретным оружием на кухне.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг болгарского перца (лучше красного), 3–4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ст. л. винного уксуса, 1 ч. л. соли, щепотка сахара. Перец запеките в духовке при 200 °C до мягкости и легкой корочки. Очистите от кожицы и семян. Пропустите перец через мясорубку или измельчите блендером. Добавьте давленый чеснок, мелко нарубленную кинзу, кориандр, уксус, соль и сахар. Тщательно перемешайте и дайте соусу настояться в холодильнике 2–3 часа. Подавайте охлажденным. Храните лазджан в стеклянной банке под крышкой не более 5–7 дней.

