26 октября 2025 в 11:30

Только овсянка, тыква и яблоко. Печем полезный тыквенный пирог — вкусный завтрак без тонны масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется сладкого, но важно сохранить баланс между вкусом и пользой, этот пирог становится идеальным решением. В его основе — всего три простых и доступных ингредиента, которые создают удивительно нежную текстуру и насыщенный осенний вкус. Отсутствие муки делает десерт легким, а отказ от сахара позволяет раскрыться естественной сладости тыквы и яблок. Такой пирог можно смело предлагать детям, людям, следящим за питанием, или тем, кто вынужден ограничивать потребление глютена. Он прекрасно подойдет к утреннему кофе, станет полезным перекусом в течение дня или легким завершением ужина.

Для приготовления вам понадобится: 200 г тыквенной мякоти, 2 средних яблока, 100 г овсяных хлопьев, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, корица по вкусу. Тыкву натрите на мелкой терке, яблоки очистите от кожуры и сердцевины и также натрите. Слегка отожмите лишний сок. Добавьте овсяные хлопья, яйца, разрыхлитель и корицу. Тщательно перемешайте до однородности. Дайте тесту постоять 10 минут, чтобы хлопья немного набухли. Форму для запекания застелите пергаментом и выложите тесто, разровняв поверхность. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте пирогу немного остыть перед подачей. При желании можно добавить горсть изюма или орехов.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

пироги
рецепты
тыква
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
