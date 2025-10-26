Вода, тыква и немного муки — приготовить сможет каждый. Невероятно вкусный пирог тыквенник!

Когда за окном осень, а на кухне лежит яркая тыква, самое время приготовить что-то простое, душевное и по-настоящему вкусное. Этот пирог тыквенник — именно такое блюдо: для него не нужны дорогие или редкие ингредиенты, а результат превосходит все ожидания. Нежное, слегка влажное тесто с тонким ароматом тыквы, золотистая корочка и мягкая текстура — идеальное сочетание для чаепития в кругу семьи. Такой пирог оценят даже те, кто обычно равнодушен к тыкве, ведь ее вкус здесь гармонично дополнен ванильными нотками и легкой сладостью.

Для приготовления вам понадобится: 400 г тыквенной мякоти, 2 стакана муки, 1 стакан воды, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по вкусу. Тыкву натрите на мелкой терке. В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте тертую тыкву, влейте воду и растительное масло. Замесите однородное тесто — оно получится мягким и немного липким. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто, разровняйте ложкой, смоченной в воде. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной палочкой. Подавайте пирог теплым или холодным, при желании дополнив медом, сметаной или вареньем.

