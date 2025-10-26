Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:10

Оладьи на ряженке: секрет нежности и пышности в одном рецепте

Рецепт оладий на ряженке Рецепт оладий на ряженке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи на ряженке — это необычный и вкусный вариант традиционной выпечки, который отличают мягкость и нежная кислинка. Такой завтрак легко приготовить, даже если у вас мало времени.

Для теста понадобится: 250 мл ряженки, 1 яйцо, 200 г муки, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя и немного растительного масла для жарки. Всё просто: смешайте ряженку с яйцом и сахаром, добавьте муку с солью и разрыхлителем, чтобы получилось густое тесто. Жарьте оладьи на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

Оладьи на ряженке получаются нежными, воздушными и отлично сочетаются с медом, вареньем или сметаной. Попробуйте этот рецепт, и он станет одним из ваших любимых!

Ранее мы рассказали, какие продукты помогут справиться с осенней хандрой.

