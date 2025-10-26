Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 13:12

Руководство Тушинской ОПС арестовали за вымогательство у участников СВО

По делу о хищениях у бойцов СВО арестовали членов Тушинской группировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция арестовала нескольких членов Тушинской группировки, которые участвовали в вымогательстве денег у участников СВО в Шереметьево, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Задержан соратник руководителя Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игоря Бардина Юрий Королев, а также Олег Жаренный и Александр Сорокин.

Последние являются одними из руководителей Тушинского ОПС, — уточнили правоохранители.

Днем ранее в деле появились три новые фигурантки — несколько женщин, в том числе работница полиции воздушной гавани. Подозреваемые пошли на сделку со следствием и заявили о готовности помочь правоохранителям. По делу уже были арестованы более 30 человек, включая предполагаемого организатора.

В преступное сообщество входили попрошайки, зазывалы, таксисты, спортсмены и сотрудники патрульно-постовой службы, которые выступали наводчиками. Последние покрывали своих подельников за «комиссионные». Правоохранители подыскивали жертв, помогали таксистам разводить участников спецоперации на деньги, а затем «заминали» эти истории. Деньги водители получали путем краж, вымогательства и мошенничества.

Москва
ОПГ
ОПС
полиция
участники СВО
Шереметьево
