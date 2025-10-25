Витаминный взрыв с тыквой и киноа: вы такого еще не пробовали!

Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по ближневосточным рынкам с этим самобытным салатом.

Разогрейте духовку до 200 °C. Очищенную тыкву (400 г) нарежьте средними дольками. Смешайте с оливковым маслом, столовой ложкой смеси заатар (тимьян, сумах и кунжут) и щепоткой соли. Запекайте 25 минут до карамелизации краев. На сухой сковороде обжарьте столовую ложку рисовых хлопьев до золотистости и 2 столовые ложки кедровых орешков. На сервировочное блюдо выложите теплую тыкву. Сверху горкой разложите смесь из вареного киноа (100 г), рубленой мяты и кинзы. Посыпьте воздушными рисовыми хлопьями. Рядом выложите кусочки феты (100 г), придавленные к кедровым орешкам. Щедро полейте салат гранатовым соусом наршараб, чтобы его терпкая сладость связала все элементы воедино.

