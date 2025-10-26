Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:01

Обычные пироги больше не делаю — пеку «Шарлотку в горшочке» — легкий невесомый десерт. Много яблок, мало теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовление шарлотки в порционных горшочках — это не только оригинальная подача, но и гарантированно идеальный результат. В отличие от классического пирога, где середина часто остается сыроватой, в горшочках шарлотка равномерно пропекается со всех сторон, сохраняя сочность яблок и нежную текстуру бисквита. Такая подача особенно удобна для праздничного стола — каждый гость получает свой собственный горшочек с ароматным десертом. Цедра апельсина придает шарлотке тонкие цитрусовые нотки, которые гармонично сочетаются с кислинкой яблок. Это прекрасный способ обновить привычный рецепт и удивить близких знакомым вкусом в новой изысканной форме.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3–4 яблока, цедра одного апельсина. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками. Разложите их по порционным горшочкам, слегка смазанным сливочным маслом. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, добавьте цедру. Постепенно введите просеянную муку, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Разлейте тесто по горшочкам поверх яблок, заполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте шарлотку прямо в горшочках, украсив сверху веточкой мяты или шариком мороженого. Десерт особенно хорош в теплом виде, когда яблочная начинка максимально ароматна.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
