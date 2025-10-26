Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 16:33

Сытный салат без майонеза: мясо и хрустящие овощи под нереальной чесночной заправкой — делюсь топ-рецептом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — воплощение домашнего уюта и тепла. Рассыпчатое песочное тесто в сочетании с тягучей сгущенкой, хрустящими орехами и сладкими сухофруктами создает идеальный баланс текстур и вкусов. Идеальный вариант для семейного чаепития, который наполнит дом ароматом детства.

Готовлю я так: 110 граммов размягченного сливочного масла растираю с 100 граммами сахара, добавляю одно яйцо. Просеиваю 240 граммов муки с 6 граммами разрыхлителя и замешиваю мягкое тесто. Форму смазываю маслом и распределяю 2/3 теста по дну и бортикам. Для начинки смешиваю две банки сгущенки с 150 граммами измельченных грецких орехов, 150 граммами изюма и 100 граммами нарезанной кураги. Выкладываю начинку на тесто, сверху украшаю оставшимся тестом, растертым в крошку. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Даю полностью остыть — так начинка лучше держит форму.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

