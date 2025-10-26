Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 08:16

Максимум вкуса из трех ингредиентов! Готовим обалденное печенье к чаю за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье — настоящая магия простоты, когда из минимума продуктов получается нежный и вкусный десерт. Натуральная сладость банана и аромат кокосовой стружки создают идеальный дуэт, а шоколадная глазурь добавляет праздничную нотку. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю или сделать полезный перекус для детей.

Готовлю я так: два спелых банана разминаю вилкой до состояния пюре и смешиваю с 180 граммами кокосовой стружки. Даю массе постоять 5–7 минут — стружка впитает влагу, и смесь станет более плотной. Формирую небольшие печенья, выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C 10–12 минут до легкого румянца. Пока печенье остывает, растапливаю на водяной бане белый и молочный шоколад (примерно 25 граммов на каждое печенье) и поливаю им готовые изделия. Шоколад быстро застывает, создавая хрустящую глазурь.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Читайте также
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
Семья и жизнь
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
Шатдаун в США спровоцировал очереди из госслужащих за бесплатной едой
США
Шатдаун в США спровоцировал очереди из госслужащих за бесплатной едой
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Шоколадная колбаска как из детства: готовим любимый десерт за 15 минут без выпечки
Общество
Шоколадная колбаска как из детства: готовим любимый десерт за 15 минут без выпечки
Сладкий финский блин с ягодами: готовим северный десерт за 20 минут — обожают взрослые и дети
Общество
Сладкий финский блин с ягодами: готовим северный десерт за 20 минут — обожают взрослые и дети
еда
рецепты
десерты
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился минимизировать жертвы при сдаче в плен солдат ВСУ
Российские войска освободили большую часть Волчанска
Более 30 батальонов ВСУ попали в котел
Бывший боец ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен
ВСУ отправили на убой батальон ни разу не получавших выплаты солдат
Названы лучшие породы собак для детей и подростков
Метеоролог раскрыл, когда в европейской части России будет снег
Автобус и грузовик-рефрижератор столкнулись на полной скорости
Украинцы стали обращаться к ВС России из-за нарастающего негатива к ТЦК
Южный российский аэропорт возобновил прием воздушных судов
В жутком лобовом столкновении двух автомобилей выжили только дети
Соперница Трампа высказалась о своем будущем участии в выборах президента
Таиланд и Камбоджа подписали мирную сделку
Как в Стамбуле побывали: раскрываем секрет главного блюда турецкой кухни
Один российский аэропорт временно ограничил полеты
Литва открыла доступ к аэропорту Вильнюса после инцидента с зондами
Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов
Трамп запустил обратный отсчет для ХАМАС
Комбриг «убил» бойцов ВСУ, сдача позиций: новости СВО к утру 26 октября
Как защитить дачный дом от кражи зимой: четыре простых способа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.