Максимум вкуса из трех ингредиентов! Готовим обалденное печенье к чаю за 15 минут

Это печенье — настоящая магия простоты, когда из минимума продуктов получается нежный и вкусный десерт. Натуральная сладость банана и аромат кокосовой стружки создают идеальный дуэт, а шоколадная глазурь добавляет праздничную нотку. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю или сделать полезный перекус для детей.

Готовлю я так: два спелых банана разминаю вилкой до состояния пюре и смешиваю с 180 граммами кокосовой стружки. Даю массе постоять 5–7 минут — стружка впитает влагу, и смесь станет более плотной. Формирую небольшие печенья, выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C 10–12 минут до легкого румянца. Пока печенье остывает, растапливаю на водяной бане белый и молочный шоколад (примерно 25 граммов на каждое печенье) и поливаю им готовые изделия. Шоколад быстро застывает, создавая хрустящую глазурь.

