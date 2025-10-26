Веру Сотникову обвинили в клевете после слов о дыре в подбородке Косметолог Амин обвинила Сотникову в клевете после слов о дыре в подбородке

Косметолог Зухра Амин обвинила актрису Веру Сотникову в клевете после ее слов о неудачном нитевом лифтинге и получившейся на подбородке дыре. По словам специалиста, проведенные манипуляции имели краткосрочный эффект. Врач в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ показала фотографии до процедуры и после. Она утверждает, что до конфликта звезда заняла у нее 1,5 млн рублей на строительство дома, но вернула всего 600 тыс. Оставшуюся сумму ей пришлось возвращать через суд, добавила она.

Придумала вот эту всю историю с медицинской составляющей. Часть вернула, 600 тысяч. Потом решила, что достаточно. Заблокировала меня, перешла на фамильярность, сказала: «Отстань». И ушла в игнор, — отметила она.

