26 октября 2025 в 11:15

Веру Сотникову обвинили в клевете после слов о дыре в подбородке

Косметолог Амин обвинила Сотникову в клевете после слов о дыре в подбородке

Вера Сотникова Вера Сотникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Косметолог Зухра Амин обвинила актрису Веру Сотникову в клевете после ее слов о неудачном нитевом лифтинге и получившейся на подбородке дыре. По словам специалиста, проведенные манипуляции имели краткосрочный эффект. Врач в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ показала фотографии до процедуры и после. Она утверждает, что до конфликта звезда заняла у нее 1,5 млн рублей на строительство дома, но вернула всего 600 тыс. Оставшуюся сумму ей пришлось возвращать через суд, добавила она.

Придумала вот эту всю историю с медицинской составляющей. Часть вернула, 600 тысяч. Потом решила, что достаточно. Заблокировала меня, перешла на фамильярность, сказала: «Отстань». И ушла в игнор, — отметила она.

До этого в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между популярным певцом Прохором Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. В частности, артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», однако жюри раскритиковало номер, что привело к перепалке.

