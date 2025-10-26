Глава ОПГ пробудет два месяца в одиночке из-за зубной щетки

Лидер ОПГ «Пичугинская» Хадис Азизов проведет два месяца в одиночной камере за использование электрической зубной щетки, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Использовать гаджет вместо обычной щетки ему рекомендовали стоматологи, однако правила СИЗО запрещают использование металлических предметов. Исключением являются только щипчики для стрижки ногтей.

На Азизова наложили дисциплинарное взыскание, признали злостным нарушителем установленного порядка и перевели в одиночную камеру на два месяца, сообщается в материалах, — отметили в агентстве.

Электрический прибор Азизову предписали стоматологи из частной клиники. В справке это было обосновано наличием коронок из диоксида циркония и повышенным рвотным рефлексом после проведенной трахеостомы, которую преступнику сделали в 2008 году. Однако в медчасти ФСИН посчитали, что показаний для пользования электрической зубной щеткой у Азизова нет. Заключенный попытался оспорить ее изъятие в суде Республики Коми, но суд встал на сторону ФСИН.

Ранее вышедший из СИЗО в Уссурийске французский велосипедист Софиан Сехили поблагодарил адвокатов за помощь. Он также выразил признательность сотрудникам ФСИН за уважительное отношение. Француза задержали за незаконное пересечение границы при попытке побить рекорд и доехать из Лиссабона до Владивостока на велосипеде.