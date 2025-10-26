Партия Курдистана выведет формирования из Турции

Рабочая партия Курдистана (РПК) выведет свои формирования с территории Турции, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в соцсети X. Деятельность РПК запрещена Анкарой.

Решение РПК о выводе своих формирований из Турции и объявление об их новых шагах в процессе разоружения являются конкретными результатами прогресса на пути к Турции без терроризма, — подчеркнул Челик.

Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов заявил, что решение Рабочей партии Курдистана о самороспуске и завершении вооруженной борьбы с Турцией открывает новую главу в истории курдского вопроса. По его словам, курдское движение может перейти к легальным политическим методам влияния.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова выступить в роли гаранта при урегулировании палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара может взять на себя любые обязательства в рамках будущего мирного соглашения. Он обратил внимание, что длительное время Турция сохраняла роль посредника. Ее главная цель — остановить вооруженное противостояние.