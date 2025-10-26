Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 октября 2025 в 11:14

Удары по Украине сегодня, 26 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России сегодня ночью, 26 октября, нанесли комбинированный удар по военным объектам и логистическим узлам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 26 октября

Российские военные в ночь на 26 октября нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины с применением беспилотников «Герань», сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Массированная атака „Гераней“ зафиксирована на объекты на левом берегу в Киеве: среди потенциальных целей — ТЭЦ-4. В украинской столице только к полуночи ликвидировали пожары в Деснянском и Дарницком районах, которые возникли после вчерашних ночных обстрелов. Также тройки „Гераней“ атаковали цели в Каневе и Золотоноше Черкасской области, Чернигове и в пригороде Одессы Усатово. В Краматорске уничтожен уже третий ветрогенератор. Эти объекты противник использует для размещения радиолокационной аппаратуры и антенн связи ПВО ВСУ», — отметил он.

За период с 25 октября по 26 октября зафиксировано порядка 30 эпизодов ударов по территории Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергея Лебедев в авторском Telegram-канале.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В Черниговской области, по данным подпольщика, целями ВС РФ стали склады, логистические узлы, топливные и ремонтные площадки, а также объекты тыловой инфраструктуры и транспорта ВСУ; в Киевской области — подстанции, узлы энергоснабжения, склады; в Сумской области — склады с боекомплектами и ангары с техникой, опорные пункты тыла; в Черниговской — линии электроснабжения, магистральные железнодорожные подходы и объекты, через которые идут доставки в центр Украины; в Одесской области — припортовая инфраструктура; в Днепропетровской области — железнодорожные узлы и депо, атаки наносились с целью срыва транзита военных грузов и разрушения ремонтно-энергетической базы.

«Приоритет — удары по логистике и энергетике. Большая часть эпизодов направлена на ж/д узлы, склады и подстанции — это фактор, который влияет непосредственно на боеспособность и снабжение ВСУ. Такие удары носят системный характер и преследуют цель долговременного истощения ремонтных и логистических возможностей противника», — заявил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

