Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 октября? Что происходит у Дерилово, Дробышево, Дроновки, Заречного, Звановки, Купянска, Константиновки, Лысовки, Мирнограда, Никаноровки, Новониколаевки, Полтавки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ занимают новые позиции в районе Вишневого, а также на участке между Алексеевкой и Вербовым. Продолжается продвижение в районе освобожденного Першотравневого, есть успехи в селе Красногорском, уточнили военкоры.

«На Покровском направлении войска РФ ведут бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию. ВС РФ с юго-востока вошли на территорию шахты имени Димитрова в восточной части Мирнограда. По сведениям источников, противник организует отход из укрепрайона у Лысовки южнее Покровска. На Добропольском участке идут бои у села Затышок (Суворово). Продолжаются сражения за Шахово. На Константиновском направлении сообщается о боях на юго-восточной окраине Константиновки. На Краснолиманском направлении войска РФ продвигаются к Красному Лиману с востока. Продолжаются бои за Ямполь. ВС РФ наступают к Северску с нескольких направлений и занимают новые позиции. Есть успехи в Дроновке, а также на участке между Выемкой и Звановкой», — говорится в публикации.

На Волчанском участке, как сообщают военкоры, ВС РФ наступают у поселка Тихое, ведут бои за Волчанские Хутора, на Великобурлукском направлении есть продвижение у освобожденного населенного пункта Бологовка.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

«Два майора»

В Купянске российские военные продолжают штурм города, сообщают о прорыве ВС России к Куриловке с юга в целях окружения остатков городской застройки, пишет Telegram-канал «Два майора».

«Продолжается продвижение на Краснолиманском и Северском направлениях. У Константиновки взята Плещеевка. Севернее Покровска идут тяжелые встречные бои в районе выступа на Кучеров Яр и в районе зачищенной Владимировки. В самом Покровске (Красноармейске) ВС России серьезно развили успех в городской застройке и вокруг города. Группировка „Восток“ сохраняет самые высокие темпы продвижения: наступление дальневосточники ведут на Днепропетровском направлении и на востоке Запорожской области. В Приморском и Степногорске группировка „Днепр“ ведет тяжелые бои за населенные пункты», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются вперед по всему участку при поддержке авиации и ТОСов, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«Северское направление. ВС РФ взяли под контроль Дроновку. Продолжаем охватывать Северск в кольцо, продвигаясь к городу с северной, южной и восточной сторон, одновременно беря под контроль пути переброски резервов и провианта ВСУ. Южный участок. Между Выемкой и Звановкой ВС РФ зачищают карман. ВС РФ ночью нанесли удары по вражеским объектам в Киеве и области, а также в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

