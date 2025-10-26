Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 06:34

Шоколадная колбаска как из детства: готовим любимый десерт за 15 минут без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта шоколадная колбаска — тот самый вкус, который возвращает в беззаботное детство. Хрустящее печенье, нежная сгущенка и ароматные орехи создают идеальную комбинацию. Десерт готовится без выпечки и становится настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то сладкое к чаю.

Готовлю я так: 300 граммов печенья ломаю руками на небольшие кусочки или измельчаю скалкой — важно сохранить текстуру. 50 граммов фундука слегка обжариваю на сухой сковороде и крупно рублю. В миске смешиваю печенье и орехи, добавляю 15 граммов какао. 70 граммов сливочного масла растапливаю и смешиваю со 180 граммами сгущенки. Заливаю сухую смесь жидкими ингредиентами и тщательно перемешиваю. Формирую колбаску, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 4–6 часов. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

