Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 11:18

В Грузии после введения нового запрета задержали сотню человек

МВД Грузии задержало 100 человек после введения запрета на блокирование дорог

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

После введения запрета на блокирование автодорог в Грузии задержали в общей сложности 100 человек в административном порядке, сообщила пресс-служба МВД страны в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным правоохранителей, за последние три дня арестовали 60 протестующих.

Мы еще раз призываем участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае против них будут приняты законные меры, — говорится в заявлении МВД.

До этого сообщалось о 40 задержанных. Некоторые из них уже покинули изоляторы временного содержания, отбыв предписанные им сроки административного заключения.

Ранее полиция задержала 16 человек, участвовавших в попытке штурма президентского дворца. Демонстранты попытались взять здание во время протеста, вызванного итогами муниципальных выборов 4 октября. Глава МВД страны Гела Геладзе сообщил, что под следствием в рамках уголовного дела, связанного с этим событием, находятся уже 62 человека.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. Она отметила, что западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать ее в антироссийских авантюрах.

Грузия
дороги
акции протеста
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 октября, фото, видео
Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем
Полиция изъяла у подростка ядовитых змей
Песков предупредил о жестком ответе на удары ВСУ вглубь России
Стало известно о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО
Путин спрогнозировал поведение ВСУ на двух направлениях
Захарова призвала «бить в колокола» из-за режимов в странах Балтии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 октября: где сбои в РФ
Захарова раскрыла, с чем борется народная дипломатия
В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в ограблении Лувра
Над двумя российскими регионами перехватили 18 дронов ВСУ
Дело о самоволке автора «Солдатской правды» закрыли
Стало известно, сможет ли ЕС преодолеть зависимость от лития из Китая
Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае
Чернышов назвал главный минус «бумажного террора» в школах
Россиян предупредили об опасности одного предмета интерьера
Трамп надеется на хорошую сделку с Си Цзиньпином
Украинский беспилотник трижды атаковал машину скорой помощи
«Мы охотимся»: министр обороны Британии сделал Путину неожиданное признание
На Западе заявили, что недооценивали мощь российского оружия
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.