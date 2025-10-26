В Грузии после введения нового запрета задержали сотню человек МВД Грузии задержало 100 человек после введения запрета на блокирование дорог

После введения запрета на блокирование автодорог в Грузии задержали в общей сложности 100 человек в административном порядке, сообщила пресс-служба МВД страны в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным правоохранителей, за последние три дня арестовали 60 протестующих.

Мы еще раз призываем участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае против них будут приняты законные меры, — говорится в заявлении МВД.

До этого сообщалось о 40 задержанных. Некоторые из них уже покинули изоляторы временного содержания, отбыв предписанные им сроки административного заключения.

Ранее полиция задержала 16 человек, участвовавших в попытке штурма президентского дворца. Демонстранты попытались взять здание во время протеста, вызванного итогами муниципальных выборов 4 октября. Глава МВД страны Гела Геладзе сообщил, что под следствием в рамках уголовного дела, связанного с этим событием, находятся уже 62 человека.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. Она отметила, что западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать ее в антироссийских авантюрах.